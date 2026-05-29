Fontos tárgyalás Brüsszelben: még homályosak a részletek a megállapodásról

Brüsszelből Bugnyár Zoltán kollégánk jelentkezett.

A miniszterelnök tegnapi állításával ellentétben várhatóan Ukrajna csatlakozása is szerepelni fog a mai, Ursula von der Leyennel folytatott megbeszélésén. A találkozó fő témája a befagyasztott helyreállítási támogatás és hitel lehetséges felszabadítása lesz. A mintegy 10,4 milliárd eurónyi forrás utalását Brüsszel elsősorban jogállamisági és korrupcióellenes intézkedésektől teszi függővé. Tudósítónk beszámolója szerint a részletek egyelőre még homályosak, és az is bizonytalan, lesz-e ma megállapodás az Európai Bizottság elnökével. Brüsszelből Bugnyár Zoltán kollégánk jelentkezett.

 

