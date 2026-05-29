Kövesse élőben Magyar Péter brüsszeli tájékoztatóját a HírTV-n!

Brüsszelben egyeztet Magyar Péter és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a hazánknak járó uniós forrásokról. A tét hatalmas, hiszen 10,4 milliárd euró sorsa múlhat a mai megbeszélésen. A HírTV stábja a helyszínről jelentkezik a legfrissebb információkkal, a tárgyalásokat követő hivatalos sajtótájékoztatót pedig élőben közvetíti a csatorna.
A politikai egyeztetés középpontjában a Magyarországnak járó, mintegy 10,4 milliárd eurós keret áll. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb kérdés jelenleg az, hogy sikerül-e a feleknek már a mai nap folyamán közeledniük egymáshoz, és konkrét megállapodásra jutniuk az összeget illetően. Kérdéses, hogy az Európai Bizottság elnöke újabb elvárásokat és feltételeket fogalmaz-e meg, vagy megnyílik az út a források folyósítása előtt.