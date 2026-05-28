Egy nap alatt fordult a helyzet a kormányszóvivők körül

Eddig senki nem is gondolt arra, hogy a kormányszóvivők fizetést kapjanak a munkájukért - derült ki a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda itt elmondta: ez egy társadalmi munka, amire szolgálatként tekintenek. Még aznap este megjelent a kormányszóvivők helyettes államtitkári kinevezéséről szóló rendelet. Szűcs Gábor szerint áldozati pózba helyezkedtek a kormányszóvivők. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: éppen most nevezték ki helyettes államtitkárnak a szóvivőket.

Szűcs Gábor ugyanakkor hozzátette Magyar Péter kormánya jogot sérthetett ha az utóbbi két hétben ingyen foglalkoztatta szóvivőit.