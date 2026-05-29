Megállapodott Magyar Péter és Ursula von der Leyen

A magyarok ráléptek a demokrácia útjára - ezt állította Ursula von der Leyen, miután tárgyalt Magyar Péterrel az uniós források hazahozataláról. Az Európai Bizottság elnöke mintegy 16,4 tized milliárd euró felszabadításáról állapodott meg a magyar miniszterelnökkel. Ursula von der Leyen elmondta, hogy az uniós pénzek folyósítása érdekében a gyermekvédelmi törvényen is változtatni kell.

Az uniós források járnak Magyarországnak - szögezte le az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Pindroch Tamás elmondta, azért nem zsarolják tovább Magyarországot, mert az új kormánynak és Brüsszelnek ugyanaz a politikai akarata. A szakértő arra is rámutatott, hogy a gyermekvédelmi törvényt módosítani fogják, valamint a migrációs paktum végrehajtásában is megegyezett Magyar Péter a brüsszeli vezetőkkel.