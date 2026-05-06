A magyar sport napja

Ma ünnepeljük a Sport Napját, annak az 1875-ös budapesti eseménynek az emlékére, amely a kontinens első szabadtéri sportversenye volt. Az évforduló kapcsán Czanik Balázs életmód-tanácsadó emlékeztet: a mozgás elsősorban nem a fogyókúráról, hanem az egészségmegőrzésről és a megelőzésről szól.
Legyen szó úszásról, kerékpározásról vagy akár egy kiadós sétáról, a heti háromszori rendszeresség alapvető fontosságú minden korosztály számára. Akik pedig még keresik a hozzájuk illő mozgásformát, május 17-én a Riz Levente Sportcsarnokban, a Fit Expo keretében 18 sportágat próbálhatnak ki, és ingyenes egészségügyi szűréseken is részt vehetnek.