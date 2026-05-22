Távoznia kell a püspöknek?

Szentesi Zöldi László szerint Balog Zoltán püspök lemondása elkerülhetetlen. A kegyelmi ügy okozta válság miatt a távozás az egyetlen erkölcsi út.

A Sajtóklub publicistája kimondta azt, amit sokan csak suttognak: Balog Zoltán püspök pozíciója tarthatatlan. A kegyelmi ügy úgy erjed a református egyház testében, mint a napon hagyott, megromlott kovász, ami lassan az egész kenyeret tönkreteszi. 

Az erkölcsi következmények levonása nélkül a zűrzavar a közösségekben csak fokozódik. Szentesi Zöldi László higgadt, de határozott kérése rávilágít: a színjátéknak véget kell vetni, mielőtt a bizalom végleg elillan.

 

