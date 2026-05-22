NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Tényleg csak egy csővezeték okozta az újabb tragédiát a tiszaújvárosi Mol-üzemben?

Halálos robbanás rázta meg a Mol tiszaújvárosi üzemében működő egységet péntek reggel. Az ipari baleset egy dolgozó életét követelte, kilencen megsérültek.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
Vágólapra másolva!

 A hivatalos narratíva szerint egy csővezeték robbant be az élettartam-hosszabbítási munkálatok során, ami tragikus ipari balesethez vezetett. 

Az Országos Mentőszolgálat kilenc sérültet látott el, míg egy kétgyermekes édesapa életét vesztette. A kormány átfogó vizsgálatot ígér, de a füstfelhő mögött maradó kérdések miatt a lakosság bizalmatlan: vajon elegendő egy minisztériumi ígéret, vagy a karbantartási protokollok ismét megbuktak?

 

Továbbiak a témában