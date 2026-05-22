Robbanás a MOL-nál

Ma reggel robbanás rázta meg a MOL tiszaújvárosi petrolkémiai üzemét az Olefin–1 egység újraindítása közben. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek, de a hatóságok szerint a környék lakosságát nem fenyegeti veszély. A szakemberek már vizsgálják, mi vezethetett az ipari balesethez. Kapitány István miniszter és a MOL vezetése a helyszínre vonult, a történtek országos figyelmet kaptak.
A tiszaújvárosi MOL-nál elsősorban petrolkémiai alapanyagokat és műanyagipari termékeket gyártanak, nem klasszikus üzemanyag-finomítás zajlik. A telephely egyik legfontosabb része az olefinüzem, ahol etilént és propilént állítanak elő, ezek a modern műanyaggyártás alapjai. Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy sajtótájékoztatón mondta el a baleset körülményeit.