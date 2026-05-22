Robbanás a MOL-nál

Ma reggel robbanás rázta meg a MOL tiszaújvárosi petrolkémiai üzemét az Olefin–1 egység újraindítása közben. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek, de a hatóságok szerint a környék lakosságát nem fenyegeti veszély. A szakemberek már vizsgálják, mi vezethetett az ipari balesethez. Kapitány István miniszter és a MOL vezetése a helyszínre vonult, a történtek országos figyelmet kaptak.