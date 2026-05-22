Putyin látogatása Pekingben: energia, vasút és geopolitika a középpontban

Több mint húsz megállapodást írt alá Vlagymir Putyin Pekingben

Donald Trump látogatását követően nem egészen egy hét különbséggel utazott Vlagyimir Putyin Pekingbe. Az orosz elnök a két ország közötti barátsági szerződés meghosszabbításának apropóján látogatta meg a kínai vezetőt, és több mint húsz megállapodást írt alá. Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a 25 éve aláírt szerződés jogilag rögzítette a hosszú távú jószomszédi, baráti és átfogó stratégiai koordináció intézményi alapjait.

Az orosz elnök elmondta, a két ország közötti kereskedelmi forgalom az elmúlt 25 évben több mint harmincszorosára nőtt, és már több éve stabilan meghaladja a 200 milliárd dollárt. A Bloomberg jelentése szerint Oroszország és Kína megállapodott egy második vasútvonal megépítésében a közös határukon, az orosz Távol-Kelet és Kína Belső-Mongóliája között. Ez jelenleg a két ország közötti legforgalmasabb vasúti csomópont, de a rakományt át kell rakodni az eltérő nyomtávolságok miatt: az új vonalat kínai szabvány szerint építik meg.

A legfontosabb kérdés egy új gázvezeték, a Szibéria Ereje2 megépítése volt. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy néhány részlet ugyan még egyeztetésre vár, de megegyezés született a vezeték nyomvonalára és az építési módszerre vonatkozóan is, de konkrét határidőket egyelőre nem közöltek. A jelentések szerint a héten az orosz Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajvállalat előzetes megállapodást írt alá. Oroszország és Kína arra jutott, hogy a projekt befejezése esetén a Szibéria Ereje2 gázvezeték évente akár 50 milliárd köbméter földgázt szállíthatna Kínába az oroszországi Jamal-gázmezőről, ez a 2025-ös becslések alapján Kína teljes gázfogyasztásának mintegy 12 százalékát fedezné.

Atomfegyver felé sodródik Teherán? Kiléphet az atomsorompó-egyezményből Irán



Irán kiléphet az atomsorompó-egyezményből, jelentette be az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának tagja. Mohamed Reza Mohszeni-Szani szerint amint összeül az iráni parlament – akár online, akár személyesen –, azonnal megszavazzák a kilépést. Ezzel Teherán szabad utat kapna az atomfegyver-fejlesztéshez.

