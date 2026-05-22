Merz különleges EU-státuszt szánna Kijevnek

Gyorsított uniós közeledést javasolna Ukrajnának Friedrich Merz német kancellár. Berlin szerint a teljes tagság még évekig húzódhat, ezért egy új, úgynevezett "társult tagsági" státusz adna erősebb politikai és biztonsági garanciákat Kijevnek. A terv azonban megosztotta az Európai Uniót. A HírTV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.

Friedrich Merz német kancellár úttörőnek szánt terve, amely Ukrajnának 'társult tagságot' biztosítana az Európai Unióban, vegyes fogadtatásban részesült Brüsszelben. Csütörtöki, európai vezetőtársainak írt levelében Merz egy olyan speciális státuszt javasol, amely által részt vehetne az európai intézmények munkájában, de szavazati jog nélkül, és hozzáférhetne bizonyos, EU által finanszírozott programokhoz. Az elképzelésnek az is része, hogy Kijev fegyveres agresszió esetén az EU-szerződések alapján segítséget kérhetne más tagállamoktól.