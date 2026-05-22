Halálos áldozattal járó robbanás történt a Mol üzemében

Frissítés! Magyar Péter közösségi oldalán 10 óra után ezt posztolta: "Tiszaújvárosban a MOL, Olefin-1 veszélyes üzemében ma reggel robbanás történt a karbantartás utáni újraindításkor. Az elsődleges információk alapján egy ember életét vesztette, 7 fő súlyos égési sérülést szenvedett. Az üzem oltása folyamatban van. A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért.További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fognak szolgálni."

Halálos robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. A miniszterelnök tette közzé, hogy a robbanásban egy ember életét vesztette, és több súlyos sérült is van. Magyar Péter tájékoztatása szerint Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával. Tiszaújváros polgármestere szerint a jelenlegi információink alapján lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség. Emlékezetes, hogy korábban az Orbán-kormány éppen az energetikai létesítmények kiemelt védelméről rendelkezett, amely a választásokat követően megszűnt.

A robbanásról a Tiszaújvárosi Krónika is hírt adott: "Az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset."