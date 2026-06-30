A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyőrei elől nincs menekvése a csempészeknek

Juhászné Prantner Etelka sajtóreferens, NAV: "Kollégáim az M3-as autópályán állítottak meg egy furgont, ami a megállítás előtti pillanatokban jól látszott, hogy meglehetősen túlsúlyosan közlekedik, ezért úgy döntöttek, hogy mindenképpen átvizsgálják a járművet és megnézik, mi okozza ezt a nagy túlsúlyt. Egyébként egy 3,5-es furgonról beszélünk, és azért mondom, hogy szemmel látható volt a túlsúly, mert 6600 kilót mértek kollégáim. Ugye ez már kívülről is látszik, hiszen jól megül ilyenkor a jármű alja. Amikor a rakteret átvizsgálták, akkor ebből 2254 kilogramm szárított dohánylevél került elő. A sofőr ennek eredetét, birtokban tartásának jogszerűségét nem tudta igazolni.(( Az 58 éves férfi azt mondta, hogy ezt a járművet bérelte, majd elment vele a fővárosba egy parkolóba, ahol átadta egy ismeretlen személynek, aki ezt a járművet egy órára elvitte, majd megrakodva hozta vissza, és juttatást ígért, hogyha ezt a járművet A-ból B-be elszállítja.)) Kollégáim lefoglalták ezt a szállított dohánylevelet és jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indítottak. Eljárást a férfi közel 4,5 millió forint bírságra is számíthat, illetve 60%-os túlsúly miatt közigazgatási eljárás keretében is eljárás indult, ahol 780 ezer forint bírságra kell számítani."