Idén is ezrek vonultak fel az LMBTQ-jogokért – azonos nemű párokat adna össze Karácsony Gergely

Piknikhangulatban ért véget az idei Budapest Pride, amely a megszokott Andrássy úti helyszínről indulva az Erzsébet hídon át a budai Vérmezőre vonult. A rendezvényen több ellenzéki politikus is megjelent;

Karácsony Gergely főpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy kész lenne elsőként összeadni azonos nemű párokat Budapesten,

miközben a kormány és a Tisza Párt képviselői távol maradtak az eseménytől. Bár a résztvevők szerint az idei felvonulás a kevesebb kamion és zene miatt elmaradt a korábbiak hangulatától, a rendőrségnek mindössze egyetlen esetben – egy megbotránkoztatóan viselkedő férfi miatt – kellett közbeavatkoznia.