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Idén is ezrek vonultak fel az LMBTQ-jogokért – azonos nemű párokat adna össze Karácsony Gergely

A Vérmezőre ért a Budapest Pride. A menet még délután 3-kor indult az Andrássy útról, a szokásos bizarr külsőségek között. A melegfelvonulás résztvevői a korábbiakhoz hasonlóan az Andrássy útról mentek Budára.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Piknikhangulatban ért véget az idei Budapest Pride, amely a megszokott Andrássy úti helyszínről indulva az Erzsébet hídon át a budai Vérmezőre vonult. A rendezvényen több ellenzéki politikus is megjelent; 

Karácsony Gergely főpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy kész lenne elsőként összeadni azonos nemű párokat Budapesten,

miközben a kormány és a Tisza Párt képviselői távol maradtak az eseménytől. Bár a résztvevők szerint az idei felvonulás a kevesebb kamion és zene miatt elmaradt a korábbiak hangulatától, a rendőrségnek mindössze egyetlen esetben – egy megbotránkoztatóan viselkedő férfi miatt – kellett közbeavatkoznia.

 

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