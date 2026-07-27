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Panyi Miklós
sajtótájékoztató
Pócs János
Pócs János és Panyi Miklós rendkívüli sajtótájékoztatója
A Fidesz két országgyűlési képviselője hétfői sajtótájékoztatója.
Hírek
2 órája
Frissítve: 2 órája
Forrás: HírTV
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