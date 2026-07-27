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Magyar Péter felszólalásában újra szájára vette a tusványosi szellemiséget

A miniszterelnök a parlament hétfői ülésén tartott beszédet.

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  • Forrás: HírTV
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