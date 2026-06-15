Jogalkotási kudarc és bankmentő csomag: a magyarok pénzéből fizetik ki a külföldi pénzintézeteket

Nevetségessé teszi magát a hatalom a miniszterelnöki ciklusok korlátozásával. Erről Orbán Viktor beszélt az Indexnek adott interjújában. A volt miniszterelnök a lex Orbánként elhíresült döntést pusztán egy alkalmatlan tárgyon elkövetett reménytelen kísérlet gyanánt értékelte, hiszen jogi szabályokkal nem írható felül a választói akarat.

A kamatstop eltörlésével pedig elindult az ország kifosztása, mivel a kormány a magyaroktól elvett pénzt a külföldi bankoknak adja.