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Sorra hullanak a fejek Magyar Péter kormányzása alatt

Továbbra is tart az a kirúgási hullám, amit az alig egy hónapja hivatalban lévő Tisza-kormány kezdett el. Magyar Péter nem csak az államfőt akarja eltávolítani, de más közjogi méltóságokat és állami vezetőket is. A kabinet nem kíméli a gyermekvédelmi szervezetek vezetőit sem, de rendőrségi, egészségügyi szakembereket, sőt külügyminisztériumi hivatalnokokat is eltávolítottak már a pozíciójukból.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Totális politikai és intézményi kirúgási hullámot indított el Magyar Péter kormánya, amely már a választás éjszakáján a legfőbb állami vezetők távozását követelte. Bár a köztársasági elnök elmozdítására tett kísérletek egyelőre kudarcot vallottak, a kabinet az államigazgatás, az egészségügy és a rendvédelem kulcspozícióiban azonnali, drasztikus személycseréket hajtott végre.

A miniszterelnök bejelentése alapján a gyermekvédelmi és szociális szféra vezetőit szinte teljes körűen lefejezték, ami azonnali politikai feszültséget szült.

A kormányzati seprű azonban nem állt meg itt.

A tisztogatás elérte a fegyveres szerveket és a diplomáciát is: távozni kényszerült a BRFK vezetője, a Külügyminisztériumból pedig mintegy kétszáz dolgozót bocsátottak el. Az egészségügyben az újbudai Szent Imre-kórház éléről nyugdíjazták a főigazgatót, de a legnagyobb társadalmi visszhangot az Országos Mentőszolgálat ikonikus szóvivőjének, Győrfi Pálnak az eltávolítása váltotta ki. A Fidesz szerint Győrfi menesztése egyértelműen politikai megtorlás, miközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azzal tetézte a feszültséget, hogy a köztiszteletben álló szóvivőt „celebarcnak” nevezve becsmérelte.

 

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