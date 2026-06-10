Sorra hullanak a fejek Magyar Péter kormányzása alatt

Totális politikai és intézményi kirúgási hullámot indított el Magyar Péter kormánya, amely már a választás éjszakáján a legfőbb állami vezetők távozását követelte. Bár a köztársasági elnök elmozdítására tett kísérletek egyelőre kudarcot vallottak, a kabinet az államigazgatás, az egészségügy és a rendvédelem kulcspozícióiban azonnali, drasztikus személycseréket hajtott végre.

A miniszterelnök bejelentése alapján a gyermekvédelmi és szociális szféra vezetőit szinte teljes körűen lefejezték, ami azonnali politikai feszültséget szült.

A kormányzati seprű azonban nem állt meg itt.

A tisztogatás elérte a fegyveres szerveket és a diplomáciát is: távozni kényszerült a BRFK vezetője, a Külügyminisztériumból pedig mintegy kétszáz dolgozót bocsátottak el. Az egészségügyben az újbudai Szent Imre-kórház éléről nyugdíjazták a főigazgatót, de a legnagyobb társadalmi visszhangot az Országos Mentőszolgálat ikonikus szóvivőjének, Győrfi Pálnak az eltávolítása váltotta ki. A Fidesz szerint Győrfi menesztése egyértelműen politikai megtorlás, miközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azzal tetézte a feszültséget, hogy a köztiszteletben álló szóvivőt „celebarcnak” nevezve becsmérelte.