Magyar Péter képtelen távozásra bírni az államfőt

Újra a köztársasági elnököt támadta Magyar Péter: a miniszterelnök az ATV-ben arról beszélt, hogy ismét felkeresi annak érdekében, hogy lemondjon. Ez már a sokadik nyomásgyakorlás volt Magyar Péter részéről az államfő felé, a kampányban és a választás napján is az eltávolításáról beszélt. Majd a miniszterelnök a Parlamentben elmondott első beszédében is Sulyok Tamás lemondását követelte, ultimátumként pedig május végi határidőt szabott meg a távozásra.

A köztársasági ugyanakkor több alkalommal jelezte, hogy nem mond le, amire válaszként Magyar Péter újabb és újabb találkozókkal igyekszik lebonyolítani vele. A hétfői ATV-ben tett kijelentése is ebbe a sorba illik, alkotmányos módszerekkel pedig képtelen volt eltávolítani a kormány Sulyok Tamást, aki a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben. Sajtóinformációk szerint Magyar Péter azért akarja eltávolítani a köztársasági elnököt, hogy ezzel ágyazzon meg egy esetleges előrehozott önkormányzati választásnak. Az agrárminiszter azonban hallgatott az ügyről.

A köztársasági elnök közben a svájci Weltwochénak adott interjút. Kijelentette, hogy fenyegetésnek nincs helye egy jogállamban. Kifejtette, hogy a kialakult helyzet túlmutat személyén, és már az alkotmányos rendszer működését érinti. Rámutatott arra is, hogy kizárólag politikai megfontolások alapján szeretnék átírni a jelenlegi magyar alkotmányos rendet, ami az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.

A témában Deák Dániel politikai elemző nyilatkozott: