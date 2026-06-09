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Elmenekültek a Tisza Párt politikusai a 444 által közzétett hangfelvételről szóló kérdések elől

Hallgatás és mellébeszélés - így reagáltak a Tisza Párt képviselői, miután a HírTV riportere a 444 által nyilvánosságra hozott hangfelvételről kérdezte őket. A portál által közzétett felvételből ugyanis kiderült, hogy a Mi Hazánk pécsi képviselőjének terhelő dokumentumok jutottak a birtokába a Tisza Párt nemzetbiztonsági főtanácsadójáról, Tóth Péterről.

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A közzétett hanganyagon Magyar Péter egyik bizalmasa, Hanzel Henrik és Budai Balázs, a párt aktivistája, valamint a Mi Hazánk Mozgalom egyik pécsi politikusa, Varga Tamás beszélgetnek. A téma pedig a Tisza Párt nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter személye és annak viseltes múltja. Az anyagon az is elhangzik, hogy Tóth Péterről, a Tisza Párt korábbi kampányfőnökéről terhelő dokumentumok vannak a Mi Hazánk politikusánál.

A HírTV riportere utolérte Varga Tamás önkormányzati képviselőt, aki elmondta, hogy milyen bizonyítékok kerültek a birtokába. A Mi Hazánk országgyűlési képviselőjétől azt akarta a HírTV megtudni, hogy nyilvánosságra kerülhetnek-e még hasonlóan botrányos információk a tiszás politikusokról, Apáti István azonban későbbre ígért csak tájékoztatást. 

Az ügy pikantériája, hogy Tóth Péter a nemzetbiztonsági főtanácsadói pozíciót úgy kapta meg, hogy a Tisza Párt vezetése tudott a terhelő dokumentumokról, mégsem tartották ezt aggályosnak. 

 

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