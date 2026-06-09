Elmenekültek a Tisza Párt politikusai a 444 által közzétett hangfelvételről szóló kérdések elől

A közzétett hanganyagon Magyar Péter egyik bizalmasa, Hanzel Henrik és Budai Balázs, a párt aktivistája, valamint a Mi Hazánk Mozgalom egyik pécsi politikusa, Varga Tamás beszélgetnek. A téma pedig a Tisza Párt nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter személye és annak viseltes múltja. Az anyagon az is elhangzik, hogy Tóth Péterről, a Tisza Párt korábbi kampányfőnökéről terhelő dokumentumok vannak a Mi Hazánk politikusánál.

A HírTV riportere utolérte Varga Tamás önkormányzati képviselőt, aki elmondta, hogy milyen bizonyítékok kerültek a birtokába. A Mi Hazánk országgyűlési képviselőjétől azt akarta a HírTV megtudni, hogy nyilvánosságra kerülhetnek-e még hasonlóan botrányos információk a tiszás politikusokról, Apáti István azonban későbbre ígért csak tájékoztatást.

Az ügy pikantériája, hogy Tóth Péter a nemzetbiztonsági főtanácsadói pozíciót úgy kapta meg, hogy a Tisza Párt vezetése tudott a terhelő dokumentumokról, mégsem tartották ezt aggályosnak.