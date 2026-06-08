Kétes ingatlanügyek miatt egyezkedtek a tiszások egy kiszivárgott hangfelvételen

A 444 hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen a portál szerint egy Tisza Párthoz köthető vállalkozó, Hanzel Henrik, egy tiszás aktivista, Budai Balázs és a Mi Hazánk Mozgalom egyik pécsi politikusa, Varga Tamás beszélget. Utóbbi szerint el kellett volna kerülni, hogy „a Tóth Péter-féle kommunisták” pozícióba kerüljenek.

Az anyagon az is elhangzik, hogy Tóth Péterről, a Tisza Párt korábbi kampányfőnökéről terhelő dokumentumok vannak a Mi Hazánk politikusánál. A beszélgetés mi hazánkos résztvevőjét telefonon értük utól. A HírTV-nek elárulta, milyen dokumentumokat adott át a Tisza Párt embereinek. A hangfelvételen szereplő Tóth Péter korábban Magyar Péter kampánymenedzsere volt, ezt megelőzően pedig polgármester édesapja mellett a XIII. kerület MSZP-s önkormányzati képviselőjeként dolgozott. De vezette Kész Zoltán országgyűlési választási kampányát is, és a Tisza Párt választási győzelmét követően sem maradt állás nélkül: a nemzetbiztonsági főtanácsadói pozíciót kapta, pedig ismert lehetett a Tisza Párt részéről, hogy terhelő dokumentumokkal rendelkezik róla egy mi hazánkos politikus.

Hanzel Henrik pedig nemcsak a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjével szerepel egy hangfelvételen, korábban Vogel Evelinnel beszélgetett a Tisza Pártban viselt dolgaikról. A belső körökben mozgó Hanzel Henrik vélhetően jó kapcsolatot ápolt a párt alelnökével, Radnai Márkkal is. A Hanzel Henrikről kiszivárgott hangfelvételekben közös pont, hogy egyiknél sem ismert: ki rögzítette a beszélgetéseket.