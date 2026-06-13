Kövér László: Marx követői nem tűntek el

Kövér László kész elfogadni a politikai ellenfeleik azon kritikáját, hogy nem kormányoztak jól. "De milyen kár, hogy ez másoknak megközelítőleg sem sikerült ennyire." - tette hozzá, szerinte az új kormány a proletárdiktatúrába tart.

Minden 133 nap után eljön a 134. is.

- vont történelmi párhuzamot, a Tanácsköztársaságra utalva, aki szerint egyszer minden gonoszság számonkéretik. A politikus szerint a rendszerváltás befejeződött, azonban Marx "tébolyodott" követői nem tűntek el, csak ismét színt, alakot és ideológiát váltottak, utalt a Tisza Pártra és Magyar Péterre. Ehhez a jövőben alkalmazkodnunk kell - tette hozzá.