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Exkluzív interjú Lakatos Brendonnal

Közel tíz év után szabadult Lakatos Brendon. A Riasztás stábjának adott exkluzív interjúban beszélt a börtönévekről és a jövőbeli terveiről.

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A Riasztás stábja előtt ünnepelte szabadságát a közösségi média ismert alakja. Lakatos Brendon közel tíz év után szabadult a rácsok mögül. A férfi továbbra is kitart amellett, hogy korábbi áldozata véletlenül esett bele a késbe a verekedés során.

 

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