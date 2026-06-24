Exkluzív interjú Lakatos Brendonnal

A Riasztás stábja előtt ünnepelte szabadságát a közösségi média ismert alakja. Lakatos Brendon közel tíz év után szabadult a rácsok mögül. A férfi továbbra is kitart amellett, hogy korábbi áldozata véletlenül esett bele a késbe a verekedés során.
Közel tíz év után szabadult Lakatos Brendon. A Riasztás stábjának adott exkluzív interjúban beszélt a börtönévekről és a jövőbeli terveiről.
A Riasztás stábja előtt ünnepelte szabadságát a közösségi média ismert alakja. Lakatos Brendon közel tíz év után szabadult a rácsok mögül. A férfi továbbra is kitart amellett, hogy korábbi áldozata véletlenül esett bele a késbe a verekedés során.