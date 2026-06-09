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Magyar Péter az azonos nemű párok örökbefogadása mellett állt ki

A kormányfőtől a KDNP frakcióvezetője várt egyértelmű választ arra, hogy a Tisza-kormány tervezi-e engedélyezni az azonos nemű párok számára az örökbefogadást.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Pixel-Shot
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Magyar Péter azzal támadta az ellenzéket, hogy a gender és a pride szavakkal kelnek és fekszenek, majd extrém példákkal próbálta alátámasztani érveit. Azt bizonygatta, hogy egy meleg párnál jobb helyen vannak a gyermekek, mint egy holland drogkereskedőknél vagy szexuális bűnözőnél.

A miniszterelnök megnyilvánulása után a balliberális influenszerek egyenesen örömtüzeket gyújtottak egy podcastben. Magyar Péter már a választás napján egyértelművé tette, hogy kitárja a kapukat a genderlobbi előtt.

Magyar Péter mostani színvallása nem meglepő annak fényében, hogy a Tisza Pártot nyíltan támogató közvéleménykutató, a Medián már egy ideje azt bizonygatja, hogy a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek gyermekvállalását. Hann Endréék azt hangoztatják, hogy a társadalom jelentős része nem csak a jogi hátrányok lebontását pártolja, állításuk szerint a válaszadók 79%-a azt vallja, hogy az államnak aktívan fel kellene lépnie a diszkrimináció ellen.

A témában Hal Melinda klinikai szakpszichológus szólalt meg arról, hogy mennyire abszurd Magyar Péter összehasonlítása, hogy jobb helyen van egy gyermek nevelése egyszülős családoknál vagy azonos nemű pároknál, mint hollandiai bűnözőknél?

 

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