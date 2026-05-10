Tisza-kormány: CSOK helyett LMBTQ-ideológia?

Gyurkó Szilvia, a Tisza-kormány államtitkára korrupciónak tartja a CSOK-ot, miközben az LMBTQ-ideológiát és az azonos neműek örökbefogadását élteti.
A Tisza-kormány családpolitikája sajátos irányt vett. Gyurkó Szilvia leendő államtitkár szerint a jelenlegi családtámogatás csupán bujtatott korrupció. Miközben a demográfiai ösztönzőket támadják, a kormányzati fókusz az LMBTQ-ideológia és a szivárványos mesekönyvek terjesztésére tolódik el.
Magyar Péter és miniszterei nyíltan támogatják az azonos neműek örökbefogadását, ami egyértelműen jelzi: a hagyományos családmodell védelme helyett egy új társadalmi kísérlet vette kezdetét.