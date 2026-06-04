Nacsa Lőrinc: Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség - jelentette ki a KDNP országgyűlési képviselője a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Nacsa Lőrinc felidézte a 106 évvel ezelőtti trianoni békediktátumot, majd kiemelte, hogy ez egy nemzeti tragédia.
Nacsa Lőrinc hozzátette, hogy az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés emlékezetének megőrzése és a magyar nemzet egységének kifejezése jegyében a Magyar Országgyűlés 2010-ben június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, hangsúlyozva, hogy a határokon átívelő magyar közösség az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része.