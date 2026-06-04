Nacsa Lőrinc: Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség - jelentette ki a KDNP országgyűlési képviselője a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Nacsa Lőrinc felidézte a 106 évvel ezelőtti trianoni békediktátumot, majd kiemelte, hogy ez egy nemzeti tragédia.