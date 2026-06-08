Renge Zsolt: Ki kell állni a közjogi méltóságok mellett

Renge Zsolt: "Egy fajta megerősítést szeretnénk adni az állami intézményi vezetők mellett, hogy tartsanak ki, ne mondjanak le. Pláne ne ilyen politikai zsarolás hatására. Nyilván arra van lehetőség, hogy az alkotmányozó többséggel, a kétharmados többséggel felhatalmazott új kormánypárt, jogállami keretek között módosítson vagy változtasson az alkotmányos berendezkedés, Magyarország alkotmányos berendezkedésén. De annak nem része és nem is lehet része az, nincs az mértékű demokratikus mértékű felhatalmazás, ami a puszta politikai zsarolás, és fenyegetés eszközévé lehetne tenni ilyen helyzetben."