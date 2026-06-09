Szétszedik a képmutatókat a Trollban! Kiderült, kinek a pénze nem büdös

A Troll legújabb adásában kíméletlenül szétszedjük az abszolút parlament álszent valóságát. Miközben a falakon belül pörög az érzékenyítés felsőfokon, a kormánypárti sajtó kettős mércéje ordít az arcunkba.
A mindennapos luxi kapcsán hirtelen nagyon elnézővé válnak a szerkesztőségek, ha a saját körük rongyrázásáról van szó. Kiderült a cinikus igazság: nem minden pénz büdös, főleg a megfelelő zsebekből. A műsor kíméletlenül szembesít a kínos tényekkel.
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