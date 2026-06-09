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Szétszedik a képmutatókat a Trollban! Kiderült, kinek a pénze nem büdös

A Troll legújabb adása lerántja a leplet az abszolút parlamentről. Az érzékenyítés dübörög, miközben a kormánypárti sajtó bőszen magyarázza a saját luxusát.

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A Troll legújabb adásában kíméletlenül szétszedjük az abszolút parlament álszent valóságát. Miközben a falakon belül pörög az érzékenyítés felsőfokon, a kormánypárti sajtó kettős mércéje ordít az arcunkba. 

A mindennapos luxi kapcsán hirtelen nagyon elnézővé válnak a szerkesztőségek, ha a saját körük rongyrázásáról van szó. Kiderült a cinikus igazság: nem minden pénz büdös, főleg a megfelelő zsebekből. A műsor kíméletlenül szembesít a kínos tényekkel.

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