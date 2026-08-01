Hallgat az Energetikai Minisztérium arról, hogy a Sziget Fesztivált is érintik-e a korlátozások

Lekapcsolhatják azokat a fogyasztókat a villamoshálózatról, amelyek nem tesznek eleget az energiakorlátozásnak – ezt vetítette előre Magyar Péter szombaton, miután bejelentette, hogy akár már hétvégén leállhat a Paksi Atomerőmű termelése. A miniszterelnök egy nappal korábban pedig megfenyegette az energiaigényes vállalatokat és ultimátumot adott nekik, hogy termelés helyett csökkentsék az áramfelhasználást.

Deák Dániel politikai elemző azt írta: mivel a Sziget Fesztivál jelentős energiafelhasználással jár, ráadásul több tízezer külföldi vendéget is vonz, akiknek időben tudniuk kell, hogy elinduljanak-e Magyarországra, ideje lenne a kormánynak egyértelmű döntést hoznia arról, hogy a jelenlegi körülmények között megtartható-e a rendezvény.

Az ügyben kerestük az Gazdasági és Energetikai Minisztériumot. A HírTV azt szerette volna megtudni, hogy az energiakrízisre való tekintettel elhalasztják-e vagy az eredeti időpontban rendezik meg a Sziget Fesztivált. Illetve, hogy milyen korlátozásokat vezetnek be a fesztivál idején, és egyáltalán megfontolnak-e bármilyen intézkedést, viszont a minisztérium adásunkig nem adott választ.

Kerestük a Sziget Fesztivál sajtóosztályát is, a fesztivál szervezői pedig jelezték: a rendezvényt megtartják. Ugyanis olyan saját aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkeznek, amely áramkimaradás esetén is zavartalanul működik, energiakrízis során pedig képesek akár teljes mértékben leválni a hálózatról. A Duna vízgyűjtő területén hetekig nem várható nagyobb esőzés, így az energiakrízis várhatóan a Sziget Fesztivál teljes ideje alatt nem fog enyhülni.