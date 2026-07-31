Fenyegetőzve kért önmérséklet

Szalai Szilárd műsorvezetésével a hazai energiabiztonság törékenysége kerül terítékre: a Duna kritikus vízállása miatt akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is szükségessé válhat. A stúdióvendégek élesen kritikussal illették a kormány válságkezelési stratégiáját, kifogásolva a cégek önkéntes kapacitáscsökkentésére tett felhívásokat és a fenyegetőző tónusú rendeleti kormányzást.

Az adás második felében az üzemanyagárak emelkedése, a védett árak kivezetésének gazdasági következményei, valamint a Ceutánál kirobbant újabb spanyolországi migrációs krízis és annak az európai migrációs paktumon keresztüli hazai hatásai adták a fő vitatémákat.