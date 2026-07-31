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Fenyegetőzve kért önmérséklet

Áramszünetfenyegetés, inflációs nyomás és élesedő migrációs válság: A HírTV Vezércikk című műsorában Kovács András, Deák Dániel és Dézsy Zoltán elemzésével járták körül az elmúlt napok legsúlyosabb bel- és külpolitikai kihívásait.

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Szalai Szilárd műsorvezetésével a hazai energiabiztonság törékenysége kerül terítékre: a Duna kritikus vízállása miatt akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is szükségessé válhat. A stúdióvendégek élesen kritikussal illették a kormány válságkezelési stratégiáját, kifogásolva a cégek önkéntes kapacitáscsökkentésére tett felhívásokat és a fenyegetőző tónusú rendeleti kormányzást.

Az adás második felében az üzemanyagárak emelkedése, a védett árak kivezetésének gazdasági következményei, valamint a Ceutánál kirobbant újabb spanyolországi migrációs krízis és annak az európai migrációs paktumon keresztüli hazai hatásai adták a fő vitatémákat.

 

 

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