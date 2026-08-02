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2 eurós üzemanyag, rekordmeleg és áramszünetek – Vészhelyzeti üzemmódba kapcsol Olaszország

Olaszország az eddigi legösszetettebb energiaválságával küzd. A közel-keleti konfliktus okozta árrobbanást és a rekordhőség miatti hálózati összeomlásokat az állami adókedvezmények sem tudják ellensúlyozni. A hatóságok vészhelyzeti forgatókönyv bevezetésére készülnek. Rómából Jánosi Dalma tudósított.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: davide bonaldo
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A közel-keleti geopolitikai feszültségek és a Hormuzi-szoros blokádja az eddigi legösszetettebb energiaválságba sodorták Olaszországot, ahol az ellátási rendszer súlyos sérülékenységét a 80 százalékos fosszilis üzemanyag-függőség teszi még kritikusabbá. Míg a tartósan 2 euró feletti üzemanyagárak és az ipari gáz drasztikus drágulása a vállalkozások működését fenyegeti, a rekordmeleg miatt túlterhelt villamosenergia-hálózat már most helyi áramkimaradásokat okoz. 

A római kormány ugyan meghosszabbította a jövedékiadó-csökkentést, a szűkös költségvetési források miatt a hatóságok már olyan lépcsőzetes lakossági és ipari korlátozások bevezetését mérlegelik, mint az autóhasználat visszaszorítása vagy a közvilágítás lekapcsolása.

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