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Szimpátiatüntetést szerveznek Sulyok Tamás és a lemondásra felszólított többi vezető mellett

A témáról Teleki Béla, a Citizen Go kampányigazgatója beszélt a Napindítóban.

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