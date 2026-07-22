A forróság diktálja a munkarendet a szicíliai szőlőültetvényeken

A szőlő ugyanott terem, ahol évszázadok óta, a szüretre való felkészülés azonban már egészen másképp zajlik. Szicíliában a klímaváltozás miatt egyre több gazdaság a hajnali órákra helyezi át a munkát, hogy elkerülje a napközbeni extrém hőséget.

Fontos kiemelni azt is, hogy Szicília Olaszország legnagyobb bortermelő régiója. A vulkanikus talaj, a sok napsütés és a mediterrán éghajlat évszázadok óta kedvez a szőlőtermesztésnek. A sziget borai ma már a világ számos országába eljutnak, ezért a klímaváltozás hatásai nemcsak a helyi gazdálkodókat, hanem az egész ágazatot érintik.

A sziget ültetvényein őshonos fajták – például a Nero d'Avola vagy a Catarratto – mellett számos nemzetközi szőlőfajtát is termesztenek. A borászoknak azonban ma már nemcsak a termés minőségére kell figyelniük, hanem arra is, hogy az egyre melegebb nyarak miként alakítják át a szőlő érési folyamatát.

A szakemberek szerint a mediterrán térségben egyre gyakrabban fordulnak elő hosszabb hőhullámok és tartós aszályos időszakok. Emiatt a gazdáknak nemcsak a szüret időpontját, hanem a mindennapi munkaszervezést is újra kell gondolniuk. A cél egyszerre a dolgozók egészségének megóvása és a termés minőségének megőrzése.