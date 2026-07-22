Képmásunk védelme az online térben – Mit tegyünk, ha visszaélnek vele?

Ma már sajnos egyáltalán nem ritka, hogy az interneten visszaélnek a képmásunkkal, jogosulatlanul használják fel a fotóinkat üzleti előnyök megszerzéséhez, de az is előfordulhat, hogy valaki a mi arcképünkkel készít valóságosnak tűnő AI-tartalmat. Ráadásul a rosszindulatú online tartalom egy gombnyomással eltüntethető, és később nagyon nehezen bizonyítható, hogy sérelem ért minket.

Ezért különösen fontos tudni, mit tehetünk, ha a digitális térben zaklatnak minket, ellopják a fotóinkat vagy felhasználják a képmásunkat.

A mesterséges intelligenciának mindössze pár darab fotóra és néhány másodpercnyi hanganyagra van szüksége ahhoz, hogy megszemélyesítsen valakit. Nem véletlen talán, hogy megszaporodtak az ilyen jellegű csalások. Ha valaki áldozatul esik, célszerű előbb közjegyzőhöz fordulni, hogy hitelesen tanúsítsa a tényeket és csak utána kérni a jogsértőt, vagy éppen az adott oldalt, hogy törölje a szóban forgó tartalmat. Így a későbbiekben fontos bizonyíték marad a kezünkben.