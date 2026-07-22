Határokon átívelő gyógyítás: új fejezetet nyitott a Semmelweis Egyetem

Egy magyar egyetem, amelyet már nemcsak itthon, hanem Európa-szerte is a legjobbak között tartanak. A Semmelweis Egyetem most újabb mérföldkőhöz érkezett: tíz évre szóló stratégiai együttműködést kötött egy németországi Klinikummal, amely hosszú távon a betegellátást és az orvostudomány fejlődését is szolgálhatja.

A gyógyítás ma már nem áll meg az országhatároknál. Egy ritka betegség, egy új műtéti eljárás vagy egy életmentő kutatás mögött gyakran több ország szakemberei dolgoznak együtt. Most egy újabb nemzetközi partnerség született, amelyből hosszú távon a magyar betegek és a jövő orvosai is profitálhatnak.

Már idén elindul az első évfolyam nyolcvan hallgatóval. A képzés teljes egészében a Semmelweis tanterve alapján zajlik majd, a diplomát pedig ugyanaz az intézmény adja ki, amelynek neve ma már Németországban is komoly rangot jelent.

