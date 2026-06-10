Halálos áldozatai is vannak a politikai zaklatásoknak

Gyűlölet-cunami és politikai lincshangulat kísérte a választási kampányt, amely a jobboldali szimpatizánsokat és újságírókat vette célba – a verbális agresszió és a munkahelyi tisztogatások miatti elkeseredés már két tragikus öngyilkossághoz is vezetett. A politikai nézetkülönbségek miatt kialakult tarthatatlan közbeszéd és a zaklatások ellen a kormány létrehozta a Védvonal nevű szervezetet.

De a politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptak híreket. A választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt ketten öngyilkosságot követtek el. Ezeket az ügyeket a hatóságok vizsgálják.

A Czunyiné Bertalan Judit vezetésével működő, ingyenesen hívható és a Polgárok Házában személyesen is elérhető szolgálat jogi és lelki védőhálót nyújt mindazoknak, akiket nemzeti elköteleződésük miatt ér sérelem vagy fenyegetés.