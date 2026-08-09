Kiderült az igazság a kirúgásokról: a hatalom átlátszó trükkel próbálja elfedni a botrányt

Szakértők szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter utasítására történt a legújabb közmédia körüli tisztogatás, ami nyílt cenzúra. Bár a miniszterelnök korábban a függetlenséggel kampányolt, a HírTV kérdései elől agresszíven kitért a sajtótájékoztatón.
Szakértők szerint Magyar Péter döntött a közmédia új vezetőinek menesztéséről, a miniszterelnök azonban érdemi válaszok helyett elvette a szót a HírTV-től a tájékoztatón.
Szakértők szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter utasítására történt a legújabb közmédia körüli tisztogatás, ami nyílt cenzúra. Bár a miniszterelnök korábban a függetlenséggel kampányolt, a HírTV kérdései elől agresszíven kitért a sajtótájékoztatón.