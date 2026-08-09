Zárt ajtók mögött döntött a hatalom – az utca embere nem ismeri az új államfőjelöltet

Bár Magyar Péter miniszterelnök hetekkel ezelőtt még azzal kampányolt, hogy a köztársasági elnök személyéről közösen, széles körű egyeztetés után kell dönteni, a Tisza-frakció végül zárt ajtók mögött választotta ki saját jelöltjét. A HírTV stábja arra volt kíváncsi, mit szól a lakosság a korábban strasbourgi bíróként és főbíróként is dolgozó Baka András jelöléséhez, azonban kiderült, hogy az utca embere egyáltalán nem ismeri a politikust.

Az állítólagos társadalmi párbeszéd helyett a kormánypárt egy olyan, az 1956-os tatai sortűz ügyében is vitatott döntést hozó személyt tolt az előtérbe, akiről a választópolgároknak valójában semmilyen érdemi információjuk nincsen.