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Zárt ajtók mögött döntött a hatalom – az utca embere nem ismeri az új államfőjelöltet

Magyar Péter korábban széles körű egyeztetést ígért az új elnökről, a Tisza-frakció végül zárt ajtók mögött döntött Baka Andrásról. A HírTV körképéből kiderült: az utca embere nem ismeri a jelöltet.

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Bár Magyar Péter miniszterelnök hetekkel ezelőtt még azzal kampányolt, hogy a köztársasági elnök személyéről közösen, széles körű egyeztetés után kell dönteni, a Tisza-frakció végül zárt ajtók mögött választotta ki saját jelöltjét. A HírTV stábja arra volt kíváncsi, mit szól a lakosság a korábban strasbourgi bíróként és főbíróként is dolgozó Baka András jelöléséhez, azonban kiderült, hogy az utca embere egyáltalán nem ismeri a politikust. 

Az állítólagos társadalmi párbeszéd helyett a kormánypárt egy olyan, az 1956-os tatai sortűz ügyében is vitatott döntést hozó személyt tolt az előtérbe, akiről a választópolgároknak valójában semmilyen érdemi információjuk nincsen.

 

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