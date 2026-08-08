Baka András miatt támadják a Tiszát: kemény szavakkal reagáltak a pártok

Sorban reagálnak a politikai élet szereplői arra a hírre, hogy a Tisza-frakció Baka Andrást jelöli új államfőnek. Bóka János azt mondta, hogy a Fidesz nem asszisztál a szappanoperává dagadó jelölési és választási színjátékhoz.

Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik őt a köztársasági elnöki posztra - ezt már a Mi Hazánk Mozgalom elnöke nyilatkozta. Toroczkai László az X oldalán azt írta: Mindenképpen pikáns éppen azt a Baka András jogtudóst jelölni köztársasági elnöknek, aki 1991 és 2008 között a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként, majd később a saját ügyében is pontosan az olyan diktatórikus, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás ellen lépett fel, amelyet most csúcsra járat a Tisza Párt.

A Tisza-frakció parlamenti képviselőitől pedig nem sok válasz érkezett a HírTV erre vonatkozó kérdéseire.