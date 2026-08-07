Németh Balázs: Megvan a kormány első áldozata!

Németh Balázs képviselő felszólította Gajdos László minisztert és Magyar Péter miniszterelnököt, hogy amennyiben az államtitkár magától nem távozik, haladéktalanul mozdítsák el a pozíciójából.

Ahogy arról beszámoltunk, Noha Magyar Péter miniszterelnök korábban kijelentette, hogy az új minisztériumokban senki sem megy szabadságra ezen a nyáron, Kelemen Ágnes mégis külföldön pihent. A HírTV megkeresésére, miszerint a krízis miatt nem kellett volna-e azonnal hazatérnie, az államtitkár csak annyit válaszolt: „Nem szeretnék ezzel foglalkozni.”