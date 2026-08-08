Halálos fenyegetések özönlötték el Tóth Elizabeth oldalait

Életveszélyes fenyegetéseket kapott a Facebook és a TikTok oldalán Tóth Elizabeth jobboldali aktivista, ezért feljelentést tett az üzenetküldők ellen. A „Magyar Valóság” nevű TikTok-csatorna tartalomgyártója híradónknak elmondta: tízen is olyan levelekkel keresték meg, hogy ismerik a lakcímét, neki és a gyermekeinek is elvágják a torkát, ezért indult rendőrségéi eljárás az ügyben. Tóth Elizabeth szerint jobboldali szemlélete és kiállása miatt vették célkeresztbe, de azt mondta: nem fél, továbbra is vállalni fogja a véleményét, ahogyan ezt már a Fidesz által szervezett, a Sándor-palota elé meghirdetett ,,Önkény" demonstráción is megtette.