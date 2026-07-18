Diktatórikus rémálom: Európa hallgat, miközben a hatalom eltiporta a magyar jogállamot

A Tisza-kormány nyíltan átlépett egy vörös vonalat, Lomnici Zoltán pedig élőben fejtette ki a drámai helyzetet. Az alkotmányjogász szerint hazánkban a demokratikus jogállam megszűnt. A folyamat olyan, mint amikor egy gátlástalan tolvaj hamis okiratokkal veszi el a szomszéd birtokát.

Ez a diktatórikus hatalom mindent letarol maga körül. A brutális puccs az Alaptörvény és az ezeréves magyar törvények nyílt sárba tiprása. Brüsszelben mégis síri csend van. Az európai vezetők némasága fülsiketítő és mélységesen képmutató ebben a súlyos alkotmányos válságban.