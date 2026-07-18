Orbán Viktor kimondta az igazságot: a Tisza-kormány ránk szabadította az önkényt

Orbán Viktor kimondta azt, amit most minden jóérzésű magyar ember gondol. A Tisza-kormány akciója olyan, mint amikor átszakad a gát a falunál. Ha az áradat a templomot is elviszi, a vályogházaknak esélyük sincs.

A volt miniszterelnök közösségi oldalán rögzítette: az önkény immár nem fenyegetés, hanem a kőkemény valóság. Ha a köztársasági elnök hivatalát így sárba lehet tiporni, akkor holnaptól egyetlen állampolgár sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot a gátlástalan hatalomtól!

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