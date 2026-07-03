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Hazánk legnagyobb fényünnepe idén Victor Vasarely születésének évfordulójára is reflektál

A fényfesztivál központi témája az optikai illúziók. A négy napos éjszakai forgatag évente százezer embert vonz a városba.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Istvan Csak
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Évente egyszer fénnyel festik meg a Pécsi Székesegyházat és a belváros épített kulturális örökségeit. A Zsolnay Fényfesztivál idén 10. alkalommal varázsolja át a várost.

Több mint 30 fényalkotás és vetítés változtatja át Pécset egy hatalmas, nyitott galériává, ahová külföldi művészek is érkeznek installációkkal: idén Írország a vendég.

A jubileumi fesztivál tematikája az optikai művészethez kapcsolódik, és tiszteleg Victor Vasarely előtt a fény, mozgás és tér játékára építve. Emellett az épített kulturális örökségre is szeretné felhívni a figyelmet Pécs belvárosában. Magyarország legnagyobb fényünnepe évente 100 ezer látogatót vonz a városba, a rendezvény vasárnap estig tart.

 

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