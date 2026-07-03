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Magyar Péter egyik embere fenyegetőzéssel gyakorol nyomást polgármesterekre

Polgármesteri castingot és a bűnösnek vélt vezetők vádalkuját ajánlotta a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Bihari Zoltántól telefonon szerettünk volna részleteket megtudni az elképzeléseiről, de a politikus elzárkózott a válaszadás elől. A képviselőnek nem ez volt az első félreérthetetlen kijelentése.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Előrehozott önkormányzati választásokról ábrándozott a Tisza Párt egyik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei képviselője. Bihari Zoltán azt fejtegette egy interjújában, hogy kiválogatnák a számukra megfelelő polgármestereket. Egy óvodai jótékonysági bálon pedig már nyíltan megfenyegette a települések vezetőit.

Felhívtuk Bihari Zoltánt, hogy részletesen fejtse ki álláspontját, de inkább kinyomta a telefont.

A képviselő nem először hozta magát félreérthetetlen helyzetbe. A választási kampány során vélhetően annyira kellemetlenné váltak számára a kérdések, hogy személyeskedéssel próbált védekezni: hülyének nevezte a HírTV riporterét. De ezzel nem fejezte be a becsmérlő magatartást a kampányoló Bihari: nem sokkal később a nézelődő romák felé fordult, ujjával mutogatott, miközben azt hangoztatta, hogy ők Orbán Viktor célközönsége. Ez a forgatásunk rendőri intézkedéssel zárult, ugyanis Bihari Zoltán egyik segítője - akiből később a kabinetfőnöke lett - stábunkra hívta a hatóságot. Az intézkedés során viszont megállapították: semmilyen törvényt nem sértettünk azzal, hogy közterületen tett fel kérdéseket riporterünk a Tisza Párt képviselőjének.

 

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