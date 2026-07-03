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Manfred Weber: Magyar Péter meghálálta a belé fektetett bizalmat

Az Európai Néppárt elnöke Magyar Péter politikai karrierjét már a kezdettől figyelemmel követte. Soha nem rejtette véka alá, hogy a Tisza Pártot támogatja, már 2024 októberében egyértelművé tette: Magyar Pétert akarja Magyarország élén látni.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Drop of Light
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Magyar Péterről beszélt az Európai Néppárt elnöke a Euronews-nak adott exkluzív interjújában. A Tisza Párt a 2024 júniusi európai parlamenti választáson 7 mandátumot szerzett az uniós törvényhozásban, az eredményt látva Manfred Weber személyesen kereste fel Magyar Pétert Budapesten. A Euronews riportere a politikust később arról kérdezte, hogy Magyar Péter Ukrajna ügyében is követi-e a többi európai országot.

A Néppárt elnöke már 2024 októberében Strasbourgban azt is egyértelművé tette, hogy milyen utat jelöltek ki Magyarország számára. Manfred Weber az április 12-ei parlamenti választások után az elsők között gratulált Magyar Péternek a győzelméhez. A közösségi médiában tett közzé egy videót, amelyben azt mondja: Európa és Magyarország is büszke a Tisza Párt győzelmére.

Az Európai Néppárt elnöke mindössze másfél héttel a magyar választásokat követően vetette fel a Magyarországgal szemben indított úgynevezett 7-es cikk szerinti jogállamisági mechanizmus megszüntetését, a Magyar Péterrel kötött megállapodás részleteit pedig továbbra is homály fedi.

 

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