Manfred Weber: Magyar Péter meghálálta a belé fektetett bizalmat

Magyar Péterről beszélt az Európai Néppárt elnöke a Euronews-nak adott exkluzív interjújában. A Tisza Párt a 2024 júniusi európai parlamenti választáson 7 mandátumot szerzett az uniós törvényhozásban, az eredményt látva Manfred Weber személyesen kereste fel Magyar Pétert Budapesten. A Euronews riportere a politikust később arról kérdezte, hogy Magyar Péter Ukrajna ügyében is követi-e a többi európai országot.

A Néppárt elnöke már 2024 októberében Strasbourgban azt is egyértelművé tette, hogy milyen utat jelöltek ki Magyarország számára. Manfred Weber az április 12-ei parlamenti választások után az elsők között gratulált Magyar Péternek a győzelméhez. A közösségi médiában tett közzé egy videót, amelyben azt mondja: Európa és Magyarország is büszke a Tisza Párt győzelmére.

Az Európai Néppárt elnöke mindössze másfél héttel a magyar választásokat követően vetette fel a Magyarországgal szemben indított úgynevezett 7-es cikk szerinti jogállamisági mechanizmus megszüntetését, a Magyar Péterrel kötött megállapodás részleteit pedig továbbra is homály fedi.