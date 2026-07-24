Egyre több alkalmazott nélküli üzlet nyílik Dél-Koreában

Dél-Koreában egyre több üzlet működik alkalmazottak nélkül. A kávézóktól és éttermektől a virágboltokig robotok és önkiszolgáló rendszerek veszik át a dolgozók feladatait. A vállalkozók így próbálják csökkenteni az egyre magasabb munkaerőköltségeket.

Dél-Korea a világ egyik legalacsonyabb születési rátájával küzd, a társadalom gyorsan öregszik, egyre kevesebb fiatal vállal vendéglátós munkát. Emiatt nemcsak drágább alkalmazottat találni, hanem sokszor egyszerűen nincs kit felvenni. A mesterséges intelligencia azonban lassan majd képes lesz átvenni a helyüket a pult mögött.

Emberi munkaerőt csupán a készletek feltöltése és a takarítás igényel, de csak addig, amíg nem tudják helyettesíteni robotokkal.