Nemzetközi expedíció kutatja a grönlandi jégolvadás következményeit

Grönland jégtakarója ma már ötször gyorsabban olvad, mint az 1990-es években. Egy nemzetközi kutatócsoport most arra keresi a választ, hogy a tengerbe kerülő hatalmas mennyiségű édesvíz miként befolyásolhatja az Atlanti-óceán áramlási rendszerét, és ezen keresztül Európa éghajlatát. A tudósok egy kutatóhajó fedélzetén indulnak Grönland felé, ahol víz alatti robotokkal és drónokkal is vizsgálják majd a gyorsan változó jégvilágot.

A kutatók szerint a helyszíni mérések azért is egyre fontosabbak, mert a sarkvidéki környezet rendkívül gyorsan változik. A most összegyűjtött adatok segítségével pontosíthatják az éghajlati modelleket, és jobban előre jelezhetik, milyen következményekkel járhat a grönlandi jég további olvadása.



Az expedíció során gyűjtött adatok a következő évek éghajlati előrejelzéseit is pontosíthatják, és egy olyan korai jelzőrendszer kidolgozásához is felhasználhatják őket, amely időben jelezheti a gleccserek jelentős változásait. A kutatók abban bíznak, hogy a Grönland körüli vizek vizsgálatával pontosabb képet kaphatnak arról is, hogyan alakíthatja át a gyorsuló jégolvadás az Atlanti-óceánt, és vele együtt Európa jövőbeli éghajlatát.