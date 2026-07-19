A betelefonálók egy része szerint egyenesen a Rákosi-diktatúra legsötétebb napjai térnek vissza Magyarországra. Vajon előre megírt forgatókönyv szerint zajlik a köztársasági elnök leváltása, és mi köze van ehhez az Európai Unió mély hallgatásának?

Dühös tüntetők a kijevi utcákon

Nem csillapodnak a kedélyek Ukrajnában, ahol a védelmi miniszter leváltása után tömegek vonultak az utcára Kijevben, Odisszában és Dnyipróban. A tüntetők a hadsereg parancsnokának – akit a háta mögött csak „Hentesként” emlegetnek – az azonnali eltávolítását követelik. Miközben a szomszédban pattanásig feszült a helyzet, Kárpátaljáról ismét aggasztó hírek érkeznek: a legfrissebb beszámolók szerint a magyar nyelvhasználatot már a sportban is korlátozzák, semmibe véve a kisebbségi jogokat.

Közbiztonsági válság Bécsben

Sokkoló statisztikák láttak napvilágot a szomszédos Ausztriából, ahol drasztikusan megugrott a fiatalkorúak és gyerekek által elkövetett brutális bűncselekmények száma. Bécs utcáin mindennapossá váltak a késelések és a verések, a helyzetet pedig a hatóságok a büntethetőségi korhatár leszállításával próbálják kezelni.