Ő Nagy-Britannia új miniszterelnöke

Andy Burnham hétfőtől a kormányfői tisztséget is átveszi, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Keir Starmer még június 22-én jelentette be lemondását, miután a sorozatos belpolitikai botrányok és a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos vereség nyomán mélypontra zuhant a támogatottsága.

Miközben az új kormányfő üzletbarát politikát, az ország újbóli iparosítását és a brit egység megőrzését ígéri a mérgező politikai közbeszéd felszámolása mellett, az ellenzéki jobboldal – Nigel Farage-zsal az élen – azonnali előrehozott választásokat követel, illegitimnek nevezve a Downing Street-i „politikai székfoglalót”.

