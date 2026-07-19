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Ő Nagy-Britannia új miniszterelnöke

Andy Burnhamet választották a brit Munkáspárt új vezetőjévé. Manchester volt polgármestere, aki a tisztségéről lemondott Keir Starmert váltja a párt élén. Andy Burnham hétfőn a kormányfői posztot is átveszi a távozó miniszterelnöktől, miután III. Károly király felkéri a kormányalakításra.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Andy Burnham hétfőtől a kormányfői tisztséget is átveszi, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Keir Starmer még június 22-én jelentette be lemondását, miután a sorozatos belpolitikai botrányok és a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos vereség nyomán mélypontra zuhant a támogatottsága.

Miközben az új kormányfő üzletbarát politikát, az ország újbóli iparosítását és a brit egység megőrzését ígéri a mérgező politikai közbeszéd felszámolása mellett, az ellenzéki jobboldal – Nigel Farage-zsal az élen – azonnali előrehozott választásokat követel, illegitimnek nevezve a Downing Street-i „politikai székfoglalót”.
 

 

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