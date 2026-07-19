Így robbant ki a döbbenetes migrációs botrány Olaszországban

Újabb migrációs botrány rázta meg Olaszországot, miközben a Meloni-kormány szigorú migrációs intézkedéseket vezetett be, a civil szervezetek továbbra is fuvarozzák az illegális bevándorlókat a Földközi-tengeren át Olaszországba.
Migrációs botrány robbant ki Olaszországban. Leleplező felvételek kerültek nyilvánosságra, melyek bizonyítják, hogy szoros együttműködés van a Földközi-tengeren működő civil szervezetek és az észak-afrikai embercsempészek között. A líbiai partoktól egyenesen a Sea Watch civil hajóhoz szállították a migránsokat, hogy átszállítsák őket. A hajó kapitányát embercsempészet vádja miatt vizsgálják az olasz hatóságok. Rómából Jánosi Dalma tudósított.
Újabb migrációs botrány rázta meg Olaszországot, miközben a Meloni-kormány szigorú migrációs intézkedéseket vezetett be, a civil szervezetek továbbra is fuvarozzák az illegális bevándorlókat a Földközi-tengeren át Olaszországba.